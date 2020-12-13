Дом экс-футболиста Паоло Росси обокрали во время его похорон

Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси обворовали во время его похорон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дом бывшего футболиста сборной Италии Паоло Росси обокрали во время его похорон.

Вдова игрока рассказала, что после траурной церемонии вернувшись домой обнаружила пропажу личных вещей спортсмена, среди которых есть дорогие часы. Она обратилась в полицию. Ведется расследование, сообщает Football Italia.

Напомним, Паоло Росси умер 9 декабря на 65-м году жизни. Футболист выступал за итальянские «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе клуба из Турина форвард дважды становился чемпионом страны. Среди его наград - Кубок кубков, Кубок европейских чемпионов и Кубок Италии.

В своих последних трех матчах на мундиале в Испании Паоло Росси забил шесть мячей в ворота соперника, подарив своей команде титул, а себе - звание лучшего бомбардира турнира.