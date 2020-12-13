В России за сутки выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных за неделю составило 193 158. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 28 080 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 19,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 488 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 277 человек.

Число случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 193 158.

Это больше, чем за весь июль, когда в стране выявили 192 132 заболевших, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По количеству инфицированных за сутки лидирует Москва, Московская область, Карелия, Ленинградская и Астраханская область.

За все время пандемии в России выявлено 2 653 928 случаев инфекции. Из них свыше 2 миллионов смогли справиться с болезнью. Жертвами COVID-19 стали 46 941 человек.

Напомним, что согласно указу президента РФ в Москве 5 декабря началась вакцинация от коронавирусной инфекции. По городу открыты 70 прививочных пунктов.