Главы Минобороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Карабахе

Главы Минобороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Фото:Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве обсудил факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха», - сказано в сообщении.

В свою очередь Азербайджан объяснил, что ведение огня было необходимостью, так как в лесах возле поселка Гадрут в Карабахе остались армянские военные отряды.

Напомним, что Армения и Азербайджан при участии российской стороны заключили мирное соглашение о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха в ночь на 10 ноября.

По условиям стороны обмениваются телами погибших и раненными, часть территорий переходит в распоряжение Баку, а в регион вводятся российские миротворцы.