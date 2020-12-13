Ретейлеры обеспечат россиян продуктами по доступным ценам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что ретейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам.

"Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <...> купить продукты по доступным для них ценам", - сказал Беляков в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

Росстат предоставил данные, согласно которым инфляция в России в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре товары питания подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг - на 0,5%.

Президент России Владимир Путин в связи с этим потребовал исправить ситуацию, в которой российским гражданам не хватает денег на продукты. Он отметил, что цена на продукты в России обусловлена гонкой на мировом рынке, но на самом деле стоимость продуктов в стране не должна зависеть от внешних факторов.