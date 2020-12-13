Почему растет число сторонников теории «плоской Земли»

В последнее время растет число тех, кто вопреки всем научным данным считает, что правы были древние, и Земля на самом деле представляет собой плоскость Фото: Shutterstock

Проблему распространения теории «плоской Земли» обсудили в программе «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». В последнее время растет число тех, кто вопреки всем научным данным считает, что правы были древние, и Земля на самом деле представляет собой плоскость.

- Астрономию вот уже несколько десятков лет загоняли в школах в угол, не считали ее важным предметом, и это, конечно, сыграло свою роль. А еще – надо более убедительно и доказательно преподавать. Потому что если мы просто говорим, что Земля круглая, нам могут не поверить. Дети должны иметь в руках некие аргументы, почему мы точно знаем, что Земля круглая. Чтобы, подумав, школьник мог сам прийти к правильному выводу, - объяснил профессор иркутского госуниверситета, директор астрономической обсерватории ИГУ, руководитель рабочей группы по разработке концепции предмета астрономии в школе РФ Сергей Язев.

- Меня всегда удивляет, что в соцсетях встречаются люди, которые верят, что земля плоская. А вот вживую никто и никогда мне этого не говорил, - заметил космонавт Сергей Рязанский.

- Уровень грамотности населения в плане астрономии сейчас очень низкий, опросы показывают, что самые простые вопросы приводят людей в затруднение, - добавил учитель физики и астрономии лицея имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета Рафис Мубаракшин.