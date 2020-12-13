Космонавт Сергей Рязанский назвал легкий способ запомнить созвездия

Кстати, для детей Сергей Рязанский написал книгу «Сказки звездного неба». Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Космонавт Сергей Рязанский в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» рассказал, как легко запомнить расположение тех или иных созвездий. Для этого необходимо объединить несколько созвездий, которые находятся рядом друг с другом, в один сюжет.

- Методика очень простая. Есть ключевое созвездие, которое легко найти на небе, например, пояс Ориона. А дальше рассказывается сказка. Кто такой Орион? Он охотник, он находится рядом с рекой, а река – это созвездие Эридан. На кого охотится Орион? На голубя и на зайца. Под ногами у Ориона созвездия Голубя и Зайца. У каждого уважающего себя охотника есть собаки. Вот слева от Ориона созвездие Большого Пса и созвездие Малого Пса. У каждого охотника есть лошадка, но у нашего охотника она сказочная – Единорог. То есть ты видишь одно созвездие и тут же называешь десять вокруг, - рассказал Сергей Рязанский.

Кстати, для детей Сергей Рязанский написал книгу «Сказки звездного неба», с помощью которой даже самые маленькие читатели могут запомнить созвездия.