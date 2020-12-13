В Баку объяснили применение оружия в Карабахе

В Баку объяснили применения оружия в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели "вынужденную антитеррористическую операцию" в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе в связи с тем, что в лесах около поселка Гадрут остались армянские военные отряды.

"Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.

Ранее ВС Азербайджана нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха. Об этом сообщил Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе встречи с Сергеем Шойгу в Москве.

Напомним, что при участии российской стороны Армения и Азербайджан 10 ноября подписали мирное соглашение о прекращении огня в зоне Карабаха. Согласно документу страны обмениваются пленными и телами погибших, Баку переходит часть территорий, а в регион входят российские миротворцы. Вооруженное столкновения продолжалось более полутора месяца.