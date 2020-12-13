Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам года

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам года.

"Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативным совещаниях в правительстве сейчас также рассматриваем", - сказал министр на совещании, которое транслировалось телеканалом "Россия-1".

Путин жестко оценил работу ведомства. Президент отметил, что в стране доходы населения упали и покупать дорогие продукты граждане не имеют возможности.

"Смотрите, Максим Геннадьевич, вы сказали: мы ведем мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что игра с ценами недопустима, особенно в условиях пандемии. Он отметил, что многие граждане рассчитывают на отечественные продукты и их доступность. Президент отметил, что россияне едят «макароны по-флотски, а не болоньезе».

Президент распорядился решить вопрос цен на следующей неделе.