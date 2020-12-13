Попова рассказала о нулевом пациенте с коронавирусом в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить еще начале марта текущего года. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

- Разумеется, мы знаем нулевого пациента. Он появился у нас буквально 1 марта. К 17 марту в России уже был сотый случай заражения. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, - объяснила главный санитарный врач страны.

Анна Попова отметила, что первыми выявленными случаями заболевания коронавируса, но не давшими ее распространения, были три завезенных из Китая. Тогда специалистам удалось не допустить распространения инфекции.

- Когда наши коллеги из Китая определились со свойствами коронавируса, то стало ясно, что необходимо разворачивать все мероприятия. В 20-х числах

По словам Поповой, когда "китайские коллеги" определились со свойствами коронавируса, стало понятно, что "нужно разворачивать все мероприятия". января докладывали президенту Российской Федерации, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом, - добавила глава Роспотребнадзора.