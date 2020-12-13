В Минске усилили меры безопасности из-за протеста

В Минске усилили меры безопасности из-за протестов Фото: REUTERS

В Минске из-за готовящейся несанкционированной акции «Марш народного обвинения» усилили меры безопасности: в центре белорусской столицы и других районах развернули усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 13 декабря.

Со стороны микрорайона Уручье, где располагается база подразделения внутренних войск министерства внутренних дел Белоруссии, в центр Минска сегодня утром проследовали грузовики с личным составом и специальная техника, в том числе водометы. Колонну встретили сторонники действующей власти: они развернули вдоль улицы большой государственный красно-зеленый флаг. Из автомобилей сторонников властей звучали патриотические песни.

Сегодня местная оппозиция объявила об организации очередной несанкционированной акции «Марш народного обвинения». Протесты на территории республики проходят уже несколько месяцев после объявления итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, однако оппозиционеры так и не признали результаты голосования.