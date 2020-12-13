Роспотребнадзор исключил ложноположительные тесты на ВИЧ после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Роспотребнадзор исключил ложноположительные тесты на ВИЧ после прививки от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты исключают возможность появления ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ-инфекцию после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Сам состав российского препарата исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Исследования доказываются высокий профиль безопасности вакцины и отсутствие серьезных неблагоприятных явлений после вакцинации, - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что накануне испытания австралийской вакцины от COVID-19 были приостановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких привитых добровольцев.

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что такие результаты после введения вакцины свидетельствуют о том, что участники испытаний на самом деле не были заражены ВИЧ. Дело в том, что тест выявил антитела к частицам белка ВИЧ gp41, которые использовались для стабилизации препарата против коронавируса.

- Вероятность заражения ВИЧ при иммунизации полностью исключена. Результаты клинических испытаний указывают на то, что препарат является безопасным, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о нулевом пациенте с коронавирусной инфекцией в России. Первого зараженного, с которого началось распространение заболевания в стране, выявили еще в начале марта текущего года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Владимир Путин проходит тесты для диагностики коронавирусной инфекции в том количестве, которое необходимо для его безопасности.