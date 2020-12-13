Захарова оценила изменение отношений между РФ и США с приходом Байдена Фото: REUTERS

Двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами кардинально не изменятся с приходом на пост американского президента демократа Джозефа Байдена. Об этом в воскресенье, 13 декабря, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью программе «Фетисов», фрагмент которого был опубликован на сайте телеканала «Звезда»

- Нас не интересует персоналия. Россию интересует двустороннее взаимодействие в глобальных вопросах. От смены участников электоральных процессов, от смены людей на должностях в Белом доме ничего кардинального в плане улучшений двусторонних отношений мы не видим. Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет, - объяснила Мария Захарова.

Представитель МИД России добавила, что популяризирующийся в западных государствах процесс сдерживания России является искусственным.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты прогнозируют «невиданные санкции» в отношении России с приходом Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов. Специалисты предположили, что ограничения могут коснуться «болезненных» экономических точек, например, США могут угрожать созданием проблемы для доступа российских банков на мировые рынки или даже отключить страну от системы международных платежей SWIFT.