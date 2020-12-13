Собянин исключил ограничение продажи алкоголя в Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смысла ограничивать продажу спиртных напитков в новогодние праздники нет. В мире богатый опыт введения сухих законов, и каждый раз подобные решения заканчивались «повальным пьянством», заявил московский мэр Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.

- В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла ограничивать продажу спиртных напитков в Новый год, - отметил градоначальник.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти российской столицы не намерены вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции на новогодние праздники. Более того, московский метрополитен будет открыт для пассажиров всю новогоднюю ночь, дабы избежать лишнего столпотворения. Сергей Собянин сообщил также, что в новогодние праздники поликлиники, социальные службы, коммунальщики и волонтеры будут работать в усиленном режиме.

До этого профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что россиянам можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации коронавируса, но злоупотреблять спиртным до и после введения прививки нельзя.