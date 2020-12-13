Причина смерти Евгения Хорошевцева: «голос Кремля» умер от последствий коронавируса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Причиной смерти Евгения Хорошевцева, диктора протокольных мероприятий российского президента и парадов на Красной площади, стали последствия коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщила вдова народного артиста Елена Стружкина в интервью агентству ТАСС.

- Он скончался от последствий коронавируса. Врачи сказали, что на фоне инфекции у него развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. У него было множество заболеваний, - сообщила она.

Как сообщал сайт kp.ru, народный артист России Евгений Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни. Он был телеведущим и диктором, окончил режиссерский факультет ГИТИС по специальности режиссер эстрады и массовых представлений, а с 1968 года стал режиссером Всесоюзного радио.

С 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента Российской Федерации, а с 2006 – диктором парадов Победы. Наставником Евгения Хорошевцева был легендарный Юрий Левитан.

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