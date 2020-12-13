Захарова сообщила о летальных исходах от COVID-19 среди российских дипломатов Фото: REUTERS

Среди российских дипломатов и сотрудников консульских учреждений России есть случаи летального исхода болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Российские дипломаты и сотрудники консульских учреждений - такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. К сожалению, у нас есть и летальные случаи после заражения коронавирусом, - сообщила она в интервью программе "Фетисов" на телеканале "Звезда".

Мария Захарова отметила, что в настоящее время много работающих в посольствах россиян болеют коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за минувшие сутки в России зафиксировали еще 28 080 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, общее число заразившихся с начала пандемии достигло отметки в 2 653 928 случаев. Более двух миллионов россиян уже смогли справиться с болезнью, жертвами инфекции за весь период стали более 46,9 тысячи человек.