В Минобороны России заявили о соблюдении перемирия в Карабахе Фото: REUTERS

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Лишь одно нарушение было зафиксировано два дня назад в Гадрутском районе. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

- Перемирие соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Российские миротворцы пресекли дальнейшее обострение обстановки, - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в Нагорный Карабах, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры. За минувшие сутки они сопроводили с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. За весь период на родину смог вернуться 38 341 человек.

Кроме того, за сутки была проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Российские миротворцы очистили восемь гектар территории, семь километров дорог, полсотни строений, а также обнаружили и вывезли на безопасную территорию для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.

Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям, отметили в Министерстве обороны России.

Напомним, что 9 ноября этого года лидеры России и Азербайджана и глава правительства Армении подписали совместное заявление, в соответствии с которых в Нагорном Карабахе прекращаются все боевые действия, а в регион вводятся российские миротворцы.