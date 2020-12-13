Чубайс прокомментировал «признание в любви» от Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальный представитель российского президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал рэп от Ксении Собчак, в котором телеведущая призналась ему «в любви». Свой ответ Чубайс опубликовал в воскресенье, 13 декабря, в Facebook.

- Если бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен,- написал Анатолий Чубайс, подкрепив к посту то самое видео с рэпом Собчак.

Телеведущая, в свою очередь, оставила под постом спецпредставителя президента комментарии в виде смеющихся смайлов. Подписчики Чубайса под постом отметили, что были поражены видео Собчак.

Напомним, что телеведущая записала рэп, адресованный спецпредставителю президента по связям с международными организациями в России Анатолию Чубайсу. Соответствующий клип она опубликовала 13 декабря на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая зачитала рэп, в котором публично раскрыла свои чувства к политику. Фото: кадр из видео

В ролике Ксения Собчак зачитала текст на музыку песни рэпера Гуфа Ice Baby: телеведущая шуточно призналась в любви Чубайсу, даже предложив политику стать ее парой.

Напомним, что накануне Анатолий Чубайс покинул должность руководителя российской корпорации «Роснано». Российские президент Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.