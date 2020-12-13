Денис Проценко назвал самый сложный период для больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Пик всех проблем со здоровьем во время коронавирусной инфекции приходится на седьмые-десятые сутки после заражения. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказал главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Эксперт отметил, что врачи выявили множество проявлений коронавируса: у пациентов наблюдаются проблемы с кожей, с нервной системой, депрессии и даже парасуицидальные мысли.

- Мы все это наблюдаем. Вообще самый пик всех проблем во время коронавируса приходится примерно на 7-10-е сутки заболевания, - отметил Денис Проценко.

Главврач отметил также, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в России в больницу в Коммунарке поступили более 15 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, что за последний день в России коронавирусом заразились еще 28 080 жителей страны во всех регионах. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло отметки в 2 653 928 случаев. В Роспотребнадзоре рассказали о первом заразившемся пациенте в России: нулевой пациент был выявлен еще 1 марта текущего года.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила сегодня, что среди российских дипломатов и сотрудников консульских учреждений есть случаи летального исхода болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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