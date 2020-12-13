Михаил Леус рассказал о влиянии циклона «Барбара» на погоду в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая половина грядущей недели в Центральной части европейской России пройдет под знаком небольших морозов, температура воздуха будет в пределах минус двух – минус семи градусов по Цельсию. В некоторых регионах страны выпадет много снега, самые заметные осадки ожидаются в ночь с понедельника на вторник. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в воскресенье, 13 декабря.

- В некоторых российских регионах высота снежного покрова приблизится к нормальным значениям для середины декабря, то есть составит 10-20 сантиметров. Однако в Москве и Московском регионе мы ожидает снежный покров на уровне десяти сантиметров, - рассказал метеоролог.

Михаил Леус отметил, что во второй половине недели на погоду в России окажет циклон «Барбара». Влияние атмосферного вихря будет наблюдаться в основном на северо-востоке европейской части государства, при этом центральные регионы окажутся в теплом секторе.

- В связи с этим погода будет облачной, но существенных осадков не ожидаем, только слабый мокрый снег. Днем температура будет от минус трех до плюс двух градусов, - сообщил эксперт.

Однако потепление будет достаточно коротким: уже к следующем выходным в тыловой части «Барбары» появятся новые осадки в виде снега. В центре страны ближе к концу недели метеорологи ожидают умеренные морозы – температура от минус одного до минус шести градусов.

- Грядущая неделя будет достаточно зимняя. И для меня самое приятное, что прибавится снега, - заключил Михаил Леус.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в декабре. Синоптик объяснил, что в этом месяце в российской столице ожидается 50-55 ясных часов, а значит, декабрь 2020 может стать самым солнечным в истории метеонаблюдений.