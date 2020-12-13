Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель партии «Единая Россия» и зампредседателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Евгения Хорошевцева – «голоса Кремля». Медведев отметил, что без неповторимой интонации артиста невозможно представить Парад Победы в Москве.

- Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича, замечательного диктора, телеведущего, педагога. Ученик знаменитого Юрия Левитана, он продолжил традиции отечественной школы дикторского искусства и смог в совершенстве овладеть всеми секретами этой профессии. Память о Евгении Александровиче Хорошевцеве навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и любил, - говорится в телеграмме.

Зампредседателя Совбеза отметил, что Евгений Хорошевцев придавал особое звучание торжественным мероприятиям, в котором участвовал президент, и стал одним из символов эпохи. Кроме того, добавил Медведев, артист проявил себя как талантливый наставник и был образцом высочайшего профессионализма и преданности своему делу.

Как писал сайт kp.ru, диктор протокольных мероприятий российского президента и парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни. Причиной смерти народного артиста стали последствия коронавирусной инфекции: на фоне заболевания у него развилась сердечная недостаточность.