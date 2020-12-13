Умер Александр Зырянов, первый командир СОБРа. Фото: официальный сайт МВД России

Умер Александр Зырянов, первый в истории командир СОБРа. Его не стало в минувший четверг на 69-м году жизни, сообщили в воскресенье, 13 декабря, в пресс-центре МВД России.

- 10 декабря в возрасте 68 лет скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБР Главного управления по организованной преступности МВД России, ветеран боевых действий, полковник милиции Зырянов Александр Иванович, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что прощание с Александром Зыряновым пройдет в этот понедельник, 14 декабря. Отпевание начнется в полдень в церкви на Домодедовском кладбище, где первого командира СОБРа и захоронят.

Александр Зырянов прослужил в системе министерства внутренних дел более тридцати лет, службу он начал в 1975 году. С 1982 год ветеран принимал участие в боевых действиях в Афганистане, позже учился в Академии МВД СССР. В 1989 году Александра Зырянова приняли на службу в Шестое управление МВД СССР, а с 1992-ого он возглавил отдел тактических операций ГУОП российского министерства.

Александр Зырянов был удостоен орденов "За личное мужество", "Мужества", медалью "За отвагу", многочисленными ведомственными медалями и нагрудными знаками МВД СССР и Российской Федерации.