Экономист оценил возможность повышения зарплат в России в 2021 году Фото: EAST NEWS

Исследователи выяснили, что треть российских работодателей намерены в следующем году повысить заработные платы своим сотрудникам. В эфире Радио «Комсомольская правда» российский экономист Денис Ракша оценил возможность такого повышения зарплаты в стране и сообщил, в каких сферах деятельности оно ожидается.

- Они не то, что хотят, а собираются повышать зарплаты. Это вызвано объективными причинами. Едва ли есть работодатели, которые без видимых причин вдруг будут повышать зарплату. Это должно сопровождаться ростом оборота, выручки, прибыли, а откуда им брать эти деньги?, - отметил эксперт.

Экономист объяснил, что в следующем году работодатели как раз ожидают роста выручки, рассчитывая, что экономика активизируется, а продажи вырастут после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Именно с этих денег работодатели собираются повышать зарплату.

- Повышать будут, скорее, в кусочках отраслей. И все зависит от их географического расположения. У всех сейчас на слуху доставка, интернет-торговля, торговля спортинвентарем. Но есть и неочевидные отрасли, например, общепит, которые сильно пострадал при пандемии. Из-за оттока мигрантов там большие проблемы с персоналом. Не хватает квалифицированных кадров, за которыми идет охота. И им повышают зарплату, - сообщил Денис Ракша.

Специалисты также считают, что намерение работодателей повысить зарплату связано с общим состоянием экономики в стране. Так, в России наблюдаются некоторые проблемы с ценой на определенные категории продовольствия, рост стоимости продуктов. Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально-значимые товары.

- Каждый отдельно взятый работодатель так далеко не смотрит. Но если брать некоего обобщенного работодателя, то да, ему можно приписать такое качество, как забота о своих сотрудниках и о том, что у них в кошельке и в холодильнике. Но это его желание должно подкрепляться определенными финансовыми показателями, - прокомментировал данное предположение Денис Ракша.

Напомним, что по данным исследования сервиса "Работа.ру" повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей. Более того, 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин на встрече с кабмином оценил представленный доклад о возможности стабилизации цен на продукты и раскритиковал чиновников из-за повышения стоимости некоторых товаров. Глава государства подчеркнул, что в стране доходы населения падают, безработица растет, а вместе с эти растут и цены на продукты.

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