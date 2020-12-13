«О Греции пока можно забыть»: Алексан Мкртчан рассказал, в какие страны могут полететь россияне Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня власти Греции приняли решение продлить до начала января разрешения на въезд в страну до 500 туристов из России в неделю. При этом путешественники могут посетить страну только при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в отеле. Член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчан в эфире Радио «Комсомольская правда» напомнил, что такое тактики власти Греции придерживаются с сентября. По мнению эксперта, о поездках в Грецию россиянам следует забыть на какое-то время.

- Они еще с сентября продлевают на пару недель по пятьсот человек. Есть тут большой подводный камень: с той недели они взяли 14 дней для самоизоляции. То есть, россияне две недели должны быть на самоизоляции в Греции. Сидеть в номере отеля и никуда не выходить. Если честно, о Греции можно забыть на какое-то время, но ненадолго, - объяснил эксперт.

По мнению Алексана Мкртчана, Греция может открыться для россиян уже к лету, поскольку в стране наблюдается весьма плачевная ситуацию в туристических регионах. Из-за пандемии гостиницы и заведения общественного питания несут большие убытки и очень ждут туристов.

Член президиума Альянса туристических агентств сообщил, что есть и хорошие новости: с 1 марта для россиян открывается Кипр. При этом там в этом государстве каких-либо ограничений для туристов не будет.

- Все больше и больше стран открываются по-настоящему. Открыт Занзибар сейчас, Танзания вся. По-настоящему открыта Турция, почти открыта Куба, однако там есть моменты, что только один остров Кайо-Коко открыт, на материк нельзя ехать россиянам. Но на этот остров много чартеров из Москвы, направление популярное, - рассказал Алексан Мкртчан.

Он также отметил, что накануне для российский туристов открылся Оман, эмират Абу-Даби, хотя до этого был открыт только Дубай. Мкртчан добавил, что Подмосковье на днях ввело обязательный тест в гостиницах по прибытию, что может снизить туристический поток в российский столичный регион.