Трамп наложит вето на проект оборонного бюджета США с санкциями против России Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на текущий финансовый год, который накануне был одобрен обеими палатам Конгресса страны. Документ набрал необходимое число голосов, позволяющее ему преодолеть президентское вето.

- Больше всего от нашего нового оборонного бюджета выиграет Китай! Я наложу на него вето, - подчеркнул республиканец на своей странице в социальной сети Twitter в воскресенье, 13 декабря.

Напомним, что данные проект предусматривает, в частности, расширение санкции против строительства российских газопроводов «Северный поток — 2» и "Турецкий поток», поставки вооружения на Украину, запрет на сотрудничество военным США и России, а также санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400.

Дональд Трамп ранее говорил, что намерен наложить вето на проект закона. В документе президента не устраивают некоторые конкретные положения, например, «зашитое» в тексте проекта намерение американского Конгресса изменить название военных баз, которые в настоящее время носят имена военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США.

Несмотря на твердое намерение Трампа наложить вето на оборонный бюджет, при таком уровне поддержки в сенате и ранее палате представителей документ, вероятнее всего, преодолеет блокировку.