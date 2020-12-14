Коронавирус в Москве, последние новости на 14 декабря 2020 года: Комендантский час на Новый год не введут

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 14 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Москве выявили 6425 новых случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших 41,3%— от 18 до 45 лет, 13,3% — дети.

- Госпитализировано 1463 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 447 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

При этом число вылечившихся от коронавируса растет — уже 529 620 человек. Но еще не время расслабляться, именно поэтому в столице продолжают контролировать работу ночных заведений и торговых центров. В столице могут закрыть ряд заведений из-за нарушений соблюдения антиковидных мер.

Караоке-клубу Royal Arbat грозит штраф на 1 млн рублей, в связи с тем, что заведение продолжало работу после 23.00.

- В ходе рейда было установлено, что заведение продолжало обслуживать клиентов полным ходом, был полный зал, - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

Полный зал собрал певец Макс Барских в баре Memo Dine&Bar. Теперь владельцу бара грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие до 13 марта 2021 года. А все потому, что гости не соблюдали социальную дистанцию. Подтверждения опубликованы в соцсетях гостей, которые снимали на видео концерт. Видно, что все без масок и перчаток. К тому же бар не закрылся в 23.00, а продолжал работать. Контролирующие органы говорят, что организаторы и артисты думают только о прибыли, а не о безопасности людей.

Мэр города Сергей Собянин опроверг слухи о том, что в столице в новогодние праздники могут ввести комендантский час и в целом ужесточить ограничения.

- Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем, - сказал мэр Москвы.