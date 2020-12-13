Экономист рассказал, как изменились миграционные потоки в России во время пандемии COVID-19 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член-корреспондент РАН и доктор экономических наук Сергей Рязанцев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как изменились внутренние миграционные потоки в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

- Они сократились, поскольку изменились рынки труда. До пандемии внутри России перемещались на работу три миллиона человек за пределы своего региона. В этом году в связи с ограничениями масштабы миграции сократились. Однако точных оценок нет, - рассказал профессор.

Сергей Рязанцев отметил, что, вероятнее всего, пенсионеры или люди, которые могут работать в дистанционном формате, предпочли во время пандемии уехать за город или в более комфортные регионы. Многие российские IT-специалисты, по данным эксперта, работают в других странах даже на фоне эпидемии. А вот отток остального трудоспособного населения весьма ограничен, как и трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. Они в основном работают в крупных городах, не имея возможности покинуть мегаполисы.

- Что касается украинцев, которые работали в России, тут все очень четко: люди на новогодние праздники уезжают обратно, а в Россию въезжают единицы. Это связано со сложностями пересечения границ, - добавил Рязанцев.

Как ранее писал сайт Kp.ru, эпидемия коронавирусной инфекции подтолкнула жителей России к мысли о переезде из крупных городов в маленькие деревни. Большое количество россиян поняли, что за городом можно комфортно жить, работая на «дистанционке». Эпидемия определила сельскую территорию как место, которое может защитить людей от таких опасных явлений.