Пашинян: бои в Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что боевые действия рядом с двумя селам в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия туда в субботу вечером российских миротворцев. Об этом глава правительства Армении сообщил в воскресенье, 13 декабря, на расширенном заседании совбеза Армении, видео которого выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Министерство обороны Армении утверждает, что подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

- Вчера небольшое подразделение российских миротворцев прибыло в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Однако часть сел перешла под контроль подразделений спецназа Азербайджана, - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что сегодня утром миротворцы из России подтянули более крупные силы. В связи с этим обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где ранее было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, в настоящее время относительно спокойная.

- Российские миротворцы в регионе вселяют надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации, - добавил армянский политик.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российское министерство обороны сообщило, что в настоящее время режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, а нарушение в Гадрутском районе уже пресекли российские миротворцы.

Напомним, что 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и премьер Армении заключили трёхстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с данным совместным заявлением, стороны конфликта должны остановиться на занимаемых позициях, в регион вводятся российские миротворцы, стороны обмениваются пленными и телами погибших, а Азербайджану переходят некоторые районе региона.

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