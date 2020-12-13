В аэропорту Шереметьево проверили сумку с повышенным радиационным фоном Фото: Михаил ФРОЛОВ

При сортировке багажа в терминале В московского аэропорта Шереметьево специалисты зафиксировали превышение радиационного фона одной из сумок, в связи с чем организовали проверку. Это уже четвёртый подобный случаи за последние две недели, сообщили в воскресенье, 13 декабря, источники агентства ТАСС.

- Специалисты во время сортировки багажа в отделении нашли сумку с повышенным радиационным фоном. Подозрительный багаж переместили в специализированное помещение, вызвали экспертов для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров, - сообщили в экстренных службах российской столицы.

При этом аэропорт продолжил работать в штатном режиме, персонал и пассажиров решили не эвакуировать.

Такой же случай произошел в отделении терминала В аэропорта Шереметьево 30 ноября. Датчики радиационной безопасности также зафиксировали превышение радиационного фона в одной из сумок. Аналогичная ситуация повторилась 2 декабря, затем – 8 декабря. Только в третий раз специалисты обнаружили причину повышенного фона: в сумке нашли радиоактивный компас. Опасный предмет утилизировали.