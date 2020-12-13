В Минске задержали более 300 участников акции протеста Фото: REUTERS

Более 300 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях и неподчинение милиции. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказал официальный представитель главного управления внутренних дел Мингорисполкома Роман Лашкевич.

- За нарушение законов о проведении массовых мероприятий на территории белорусской столицы сегодня задержали более 300 местных жителей по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов, - сообщил он.

Напомним, что белорусская оппозиция сегодня объявила, что организует несанкционированную акцию протеста «Марш народного обвинения». В связи с этим в центре Минска и других районах правоохранители усилили меры безопасности, развернули усиленные наряды силовиков, а также пригнали грузовики с личным составом и специальную технику, в том числе и водометы.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят с начала августа текущего года. Местная оппозиция недовольна объявленными результатами президентских выборов, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Александр Лукашенко с 80,10% голосов.