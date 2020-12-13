Командующий миротворцами Рустам Мурадов рассказали об обстановке в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

В минувшую пятницу российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в Гадрутском районе. В настоящее время обстановка в регионе вновь нормализовалась. Об этом сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов на брифинге в воскресенье, 13 декабря.

- В окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района 11 декабря было зафиксировало нарушение перемирия. Его пресекли российские миротворцы. Сейчас обстановка в этом районе нормализовалась. Миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон, - сообщил Рустам Мурадов.

Напомним, что накануне российского министерство обороны сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента подписания лидерами трех стран заявления о перемирии. В субботу Минобороны Армении рассказало о начале 12 декабря наступательных действий азербайджанской армии в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд на юге региона. Российское военное ведомство сегодня заявило, что режим прекращения огня вновь соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.

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