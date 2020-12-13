В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу из автомобиля Maybach Фото: Артем КИЛЬКИН

Столичная полиция разыскивает неизвестных, которые устроили стрельбу из окна автомобиля Maybach на Тверской улице в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах российской столицы.

- Стрельбу открыли сегодня вечером на Тверской улице. Неизвестные на Maybach несколько раз выстрелили из окна машины, после чего скрылись с места происшествия. Полиция в настоящее время разыскивает данные автомобиль и участников стрельбы, - сообщили правоохранители.

В московском главном управлении МВД России подтвердили данный инцидент, добавив, что уже организовали соответствующую проверку. Сообщения о выстрелах в полицию поступило в 19:45 по московскому времени. При этом данные о пострадавших в полицию не поступали.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Mercedes, которые обстрелял грузовик на Кольцевой автодороге перед съездом на Шафировский проспект после конфликта с его водителем. Для поимки стрелка полицейские города объявили план «Перехват».