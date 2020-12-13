В Киеве заявили о намерении украинских властей «удушить» народ

Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев Фото: REUTERS

Украинские власти намерены «удушить» населения страны новым жестким карантином и резким повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение выразил глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».

Экономист считает, что политика украинских властей может привести к коллапсу платежеспособности бизнеса и местных жителей. В первую очередь, негативное влияние на экономику Незалежной, сферу услуг и торговлю окажет локдаун, из-за которого множество украинцев останутся без работы и зарплат и не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

- Облгазы пересчитали размер абонентской платы на бытовой газ. В результате суммы в наших платежках увеличатся в разы, - утверждает автор статьи.

Александр Гончаров отметил, что Тернопольгаз повысит цену на голубое топливо с 1,03 гривны до 2,34 гривны за один кубический метр, Киевоблгаз увеличит свои тарифы с 0,81 гривны до 1,55 гривны. Некоторые другие предприятия удвоят сумму в платежках у населения.

Экономист отметил также, что накануне депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, поскольку, по данным украинского Министерства энергетики, текущие цены не позволяют покрыть расходы на доставку электроэнергии до населения. Александр Гончаров подчеркнул, что жителей Украины из-за таких решений властей ждет «коллапс и срезание по максимуму социальных обязательств государства».

Как сообщал сайт kp.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции на Украине вводится строгий карантин. Новые ограничения в стране будут действовать с 8 по 24 января включительно. Так, на Украине будет запрещена работа учебных заведений, за исключением детских садов и спецучреждений, проведения массовых мероприятий, работа развлекательных заведений и любых рынков.