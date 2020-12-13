Ученые определили самые эффективные маски от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые из США провели исследование и определили самые эффективные типы лицевых масок для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщается издание Eurekalert.

Эксперты установили, что разные типы средств индивидуальной защиты отличаются друг от друга степенью эффективности. Наибольшую защиту от респираторных инфекций обеспечивают респираторы N95 — 98%.

Хорошие результаты показали различные медицинские изделия. В зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают 38,5 – 80% защиты от вирусов. Отмечается, что эффективно также натянуть поверх маски нейлоновый чулок или закрепить средство защиты с помощью канцелярских резинок для лучшего прилегания к лицу.

Эффективность масок от коронавируса увеличивается с 38 до 60 процентов, если максимально прижать изделие к лицу. Неплохой результат показали хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.

Из бытовых масок наибольшую эффективность показали двуслойные нейлоновые маски. В зависимости от наличия или отсутствия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79 процентов защиты от коронавирусной инфекции. Весьма незначительный результат показали хлопковые банданы – примерно 50 процентов, и маски из полиэстера – около 40 процентов защиты. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6 процента, а трехслойные хлопковые — всего 26,5 процента.

Как сообщал сайт kp.ru, российский иммунолог оценил эффективность масок при контакте с больным COVID-19. Так, риск инфицирования снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с инфицированных на обоих есть защитные лицевые маски. Этот же риск резко увеличивается до 70%, если и здоровый, и зараженный человек маски не используют.

Ранее сайт «КП» проанализировал данные научных исследований и советы ведущих экспертов и выяснил, как выбрать наиболее эффективные средства для защиты органов дыхания от коронавирусной инфекции, и какие маски действительно способны защитить от респираторных заболеваний.