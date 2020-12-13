ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 649 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 70,4 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 649 тысяч и превысило 70,4 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер воскресенья, 13 декабря, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 70 461926 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 599704 человека. За прошедший день выявлено 649425 новых инфицированных, умерли 10718 больных.

Большинство случаев заражения за прошедший день – 345905 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (219023 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 41803 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить еще начале марта этого года.

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