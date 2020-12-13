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В Ереване опровергли слухи об отставке премьера Армении Пашиняна

Сообщения об уходе главы армянского правительства с должности снова появились в соцсетях
Источник:kp.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ереване опровергли очередные слухи об отставке премьера Армении Никола Пашиняна. По словам его пресс-секретаря Мане Геворгян, такие сообщения «настолько несерьезные, что не нуждаются в опровержении».

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», - сказала Мане Геворгян в беседе с ТАСС, комментируя появившуюся в соцсетях информацию об уходе главы армянского правительства с должности.

Ранее вечером 13 декабря в армянском сегменте соцсетей появились сообщения о том, что Никол Пашинян якобы решил оставить пост премьер-министра республики, этот фейк подхватили СМИ.

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