В Ереване опровергли слухи об отставке премьера Армении Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ереване опровергли очередные слухи об отставке премьера Армении Никола Пашиняна. По словам его пресс-секретаря Мане Геворгян, такие сообщения «настолько несерьезные, что не нуждаются в опровержении».

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», - сказала Мане Геворгян в беседе с ТАСС, комментируя появившуюся в соцсетях информацию об уходе главы армянского правительства с должности.

Ранее вечером 13 декабря в армянском сегменте соцсетей появились сообщения о том, что Никол Пашинян якобы решил оставить пост премьер-министра республики, этот фейк подхватили СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уже больше месяца в Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьера. Местная оппозиция считает, что подписанное Пашиняном соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, стало капитуляцией Еревана. Кроме того, на него также возлагают ответственность за экономические и социальные проблемы в республике.