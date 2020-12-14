Ученые выявили особенность организма, из-за которой люди болеют коронавирусом тяжелее

Исследования показали, что чем больше «аутоантител» было в крови у пациентов, тем хуже они переносили инфекцию Фото: REUTERS

Ученые выявили особенность организма, из-за которой люди, заразившиеся коронавирусом, переносят заболевание COVID-19 в более тяжелой форме.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что в крови некоторых пациентов – примерно у пяти процентов – вырабатываются так называемые аутоантитела, которые нацелены не на борьбу с инфекцией, а на саму иммунную систему, внутренние органы и ткани больного, провоцируя длительное и тяжелое течение болезни COVID-19, а также серьезные осложнения, пишет газета Guardian со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что чем больше таких «неправильных» антител было в крови у пациентов, тем хуже они переносили коронавирус.

Напомним, как писал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России Наталья Калинина рассказала, как формируется иммунитет к коронавирусу.

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