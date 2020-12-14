В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу возле церкви

Неизвестный открыл стрельбу возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке Фото: REUTERS

В воскресенье, 13 декабря, неизвестный открыл стрельбу по людям возле церкви в Нью-Йорке, злоумышленник ранен и задержан городской полицией, сообщает газета New York Post.

По данным издания, инцидент со стрельбой произошел во время рождественского выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова.

В управлении нью-йоркской полиции рассказали агентству Reuters, что находившимся на месте происшествия сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие в ответ, поскольку нападавший пытался отстреливаться. Отмечается, что никто из полицейских не пострадал.

Раненый преступник под конвоем доставлен в одну из городских больниц. Пострадал ли кто-нибудь еще в результате этого инцидента, не сообщается. Личность злоумышленника и мотивы стрельбы выясняются.

Выступление музыкантов в честь приближающегося католического Рождества проходило на ступенях собора, потому что храм закрыт для посещений из-за пандемии коронавируса.