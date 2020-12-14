Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре Фото: REUTERS

В субботу, 12 декабря, умер Джон ле Карре – британский писатель, автор шпионских романов. Литератор скончался на 90-м году жизни.

«С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Ему было 89 лет», - говорится в сообщении, которое распространило в воскресенье вечером представлявшее интересы писателя литературное агентство Curtis Brown.

В сообщении отмечается, что Джон ле Карре «бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы».

«Наши молитвы сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями, и его женой Джейн», - добавили в агентстве.

СПРАВКА «КП»

Джон ле Карре (настоящее имя — Дэвид Джон Мур Корнуэлл) родился 19 октября 1931 года. За свою полувековую писательскую деятельность опубликовал 22 романа, которые были переведены на 36 языков мира, в том числе и на русский. В частности, его перу принадлежат такие детективы, как «Убийство по-джентльменски», «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон!», «Русский дом» и другие.