Неизвестный открыл стрельбу возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Мужчина, открывший стрельбу возле храма в Нью-Йорке, скончался от ранений, полученных при ответном огне полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

«Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв», - пояснили в управлении.

По словам представителя правоохранительных органов Нью-Йорка, у злоумышленника был не один пистолет, на месте происшествия обнаружено «множество единиц огнестрельного оружия». Городская полиция продолжает расследование случившегося, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент со стрельбой произошел во время рождественского выступления хора возле закрытого из-за пандемии коронавируса кафедрального собора Иоанна Богослова. Ранее сообщалось, что стрелявший пытался отстреливаться от полицейских, был ранен ответным огнем и доставлен в больницу.