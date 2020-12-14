В США разрешили применять вакцину от коронавируса BioNTech/Pfizer

Регулятор США одобрил применение в стране вакцины компаний BioNTech и Pfizer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 13 декабря, главный регулятор в США, федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), разрешил применять в стране вакцину от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer

Ранее сообщалось, что после долгих обсуждений этот препарат рекомендовало одобрить для экстренного применения американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), теперь же вакцину официально можно использовать для людей старше 16 лет. Первыми прививки получат медики и пациенты учреждений длительного ухода, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за время тестирования BioNTech и Pfizer в Соединенных Штатах умерли шесть участников испытаний. Причем скончались два добровольца из группы, которой ввели настоящий препарат, еще четыре смерти – в группе плацебо.

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