На Камчатке объявили лавинную опасность

В горных районах Камчатки из-за циклона объявили лавинную опасность Фото: Рушан КАЮМОВ

В горных районах Камчатки объявили штормовое предупреждение и повышенную опасность схода лавин из-за виляния тихоокеанского циклона. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком районах идет сильный снег, метель. По прогнозам синоптиков, ожидается, что местами скорость порывов ветра будет достигать 25–30 метров в секунду.

Из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах, задержаны все рейсы местной авиации, а руководителям предприятий и организаций рекомендовали временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

В сообщении Камчатского противолавинного центра говорится, что с 0:00 15 по 17 декабря включительно «по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно». Туристам, альпинистам и охотникам советуют в это время воздержаться от поездок в горы.