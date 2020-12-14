NYT: Республиканцы намерены опротестовать голосование выборщиков в пяти штатах

Окончательные итоги голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат конгресса США 6 января Фото: REUTERS

Конгрессмен-республиканец от штата Алабама Моррис Брукс и несколько его коллег-однопартийцев решили предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов президента США во время совместного заседания обеих палат конгресса 6 января, на котором должны быть утверждены окончательные итоги голосования коллегии выборщиков. Об этом Брукс рассказал в интервью газете New York Times.

«У нас по конституции более высокие полномочия, чем у Верховного суда, чем у любого федерального судьи или суда штата. Как мы скажем, так и будет. Этот вердикт и станет окончательным», - заявил американский законодатель.

Брукс уточнил, что республиканцы намерены опротестовать голосование выборщиков в пяти штатах – Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада и Пенсильвания. Их главная цель, как пояснил конгрессмен, состоит в том, чтобы «исправить крайне несовершенную избирательную систему Америки, которая слишком легко позволяет совершать подлог или хищение голосов». Он добавил, что верит в то, что удастся доказать победу действующего президента США Дональда Трампа на прошедших 3 ноября выборах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховный суд страны отклонил иск Техаса из-за того, что власти этого штата в иске не смогли с юридической точки зрения обосновать свою заинтересованность в том, как проводились выборы в других штатах.