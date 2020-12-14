В сумке мужчины, стрелявшего возле храма в Нью-Йорке, нашли банку с бензином и ножи

Полиция нейтрализовала «стрелка» Фото: REUTERS

Осматривая место стрельбы возле храма в Нью-Йорке, правоохранители обнаружили сумку, в которой находились банка с бензином, Библия и несколько ножей. Об этом рассказал журналистам шеф городской полиции Дермот Ши.

«Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия», - сказал он.

Дермот Ши сообщил, что выстрелы перед входом в кафедральный собор Иоанна Богослова раздались примерно в 15:45 по местному времени, когда закончилось традиционное рождественское выступление хора. Причем, по словам шефа нью-йоркской полиции, он в тот момент находился возле храма, и услышал выстрелы прямо за своей спиной, от двери закрытого из-за пандемии коронавируса собора, на ступенях которого проводилось музыкальное мероприятие.

Он отметил, что преступник стрелял много раз, а присутствовавшие на месте происшествия полицейские выстрелили в него 15 раз, как минимум одна пуля попала в голову стрелку, и тот скончался.

Кроме того, стражи порядка после стрельбы нашли возле храма два полуавтоматических пистолета. Шеф городской полиции добавил, что личность злоумышленника уже установлена, у него оказалось богатое криминальное прошлое. Однако мотивы стрелка выяснить пока не удалось, расследование инцидента продолжается, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападавший пытался отстреливаться, и был ликвидирован ответным огнем полицейских.