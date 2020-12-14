С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января в России могут заморозить цены на основные продукты питания, в частности, – на сахар-песок и подсолнечное масло, которые больше других подорожали в 2020 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два осведомленных источника, участвующих в совещаниях профильных ведомств (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС), посвященных вопросу стабилизации цен.

По данным собеседников издания, предлагается на три месяца, до 1 апреля, зафиксировать верхний предел отпускной цены за килограмм сахара на уровне 45 рублей, а за литр подсолнечного масла – 110 рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания по вопросам экономики 9 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса, это никак не связано. Глава государства сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

Накануне же в ходе встречи с кабмином президент распорядился за ближайшую неделю решить проблему с ростом цен. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию с ценами.