У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Фиджи Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 14 декабря, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане, недалеко от архипелага Фиджи.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился примерно в 659 километрах к юго-западу от столицы страны, города Сува с населением около 77,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 530 километров.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром 10 декабря произошло землетрясение в Иркутске, в городе был введен режим повышенной готовности. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

А накануне ночью подземные толчки были зафиксированы в акватории Черного моря, в 30 километрах к югу от Анапы и 41 километре к юго-западу от Новороссийска, а также на территории Чеченской республики.