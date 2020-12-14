В генконсульстве США во Владивостоке прокомментировали слухи о своем закрытии

Ранее СМИ сообщили о возможном закрытии генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В генеральном консульстве Соединенных Штатов во Владивостоке прокомментировали появившиеся в прессе слухи о том, что генконсульство, работа которого с марта временно приостановлена из-за пандемии коронавируса, может и вовсе закрыться насовсем.

«Никаких комментариев пока. Пока нет никакой информации на этот счет», - ответил на вопросы РИА Новости представитель дипмисии во Владивостоке, в зону ответственности которой входят 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Иркутская область.

Ранее в ночь на понедельник, 14 декабря, газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько неназванных дипломатических источников сообщила, что власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в двух российских городах – во Владивостоке и в Екатеринбурге. Издание обратилось за разъяснениями в американское посольство, но там прокомментировать эту информацию не смогли.

Газета отмечает, что в субботу стало известно о приостановке работы генконсульства России в Нью-Йорке до нового года в связи с обострением эпидемиологической обстановки в американском мегаполисе.