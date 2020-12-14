Последние новости на утро 14 декабря 2020: В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

«КП» – о последних новостях на утро 14 декабря 2020 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 14 декабря 2020 года. С 1 января в России могут на три месяца заморозить цены на основные продукты питания, в частности, – на сахар-песок и подсолнечное масло, которые больше других подорожали в этом году.

А с сегодняшнего дня в нашей стране вступают в силу новые правила оформления больничных. Так, теперь листок временной нетрудоспособности можно будет оформить не только при посещении врача в поликлинике, но и дистанционно в электронном виде.

Ученые выявили особенность организма, из-за которой люди, заразившиеся коронавирусом, переносят заболевание COVID-19 в более тяжелой форме. Исследователи из Йельского университета обнаружили, что в крови некоторых пациентов – примерно у пяти процентов – вырабатываются так называемые аутоантитела, которые нацелены не на борьбу с инфекцией, а на саму иммунную систему, внутренние органы и ткани больного, провоцируя длительное и тяжелое течение болезни COVID-19, а также серьезные осложнения.

К слову, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить еще начале марта этого года.

Накануне федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США разрешил применять в стране вакцину от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer. Первыми прививки получат медики и пациенты учреждений длительного ухода, а также высокопоставленные сотрудники Белого дома.

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«КП» напоминает про самые важные новшества, которые нас ожидают в последний месяц года (подробности).