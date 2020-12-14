Ни один регион РФ не находится в "тяжелой" зоне по COVID-19, сказали ученые. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сказал, что ни один регион Росии не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса.

Он рассказал, что свои выводы строит на основе карты распространения коронавируса в стране, построенной на официальной статистике. Регионы разбиты на четыре группы по цветам: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" – больше 1,2 (тяжелый).

Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается, сообщил он РИА Новости.

Он отметил, что основная часть регионов уже находится на плато. Так, он подчеркнул, что Москва и Санкт-Петербург уже находятся в менее опасной зоне и ситуация к Новому году в этих городах будет улучшаться.

На Чукотке, в Костромской области, Москве и Горном Алтае наблюдается явное затухание болезни. 23 региона РФ находятся в стабильной зоне. В 55 состояние удовлетворительное состояние.

«В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации", - сказал Тавадян.

Ученый добавил, что к стабильным регионам относятся: Тыва, Оренбургская область, Омская область, Челябинская область, Магаданская область, Алтайский край, Хакасия, Мордовия, Кемеровская область, Мурманская область, Тюменская область, Хабаровский край. Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми, Псковская область, Амурская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область,