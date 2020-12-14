В России вступили в силу новые правила оформления больничных

С 14 декабря вступает в силу новый порядок оформления больничных листов. Фото: REUTERS

С 14 декабря вступает в силу новый порядок оформления больничных листов.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь помимо бумажного больничного можно будет оформить электронный лист временной нетрудоспособности.

Согласно правилам, в бумажном виде больничный можно будет получить при предъявлении паспорта, а в электронном еще понадобится и СНИЛС. При этом электронный документ может быть продолжением больничного на бумажном носителе и наоборот.

Если служащий не уверен в диагнозе и, возможно, представляет опасность для коллег, то он может оформить документ с применением телемедицинских технологий.

Такая система позволит упростить получение больничного у двух работодателей, одному из которых можно предоставить электронный больничный, а другому документ на бумаге.

Больничный лист, согласно новым правилам, теперь могут получить руководители организаций, являющиеся их единственными учредителями, служители церкви и лица, приговоренные к лишению свободы либо к оплачиваемому труду.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире коронавирусом заразилось свыше 68 миллионов человек по всему миру. Жертвами инфекции стали более 1,4 миллиона жителей планеты.

Из-за быстрого распространения болезни многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы с сохранением полной заработной платы и премий.